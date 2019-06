Pietrino Fois (Riformatori sardi): «Gli elettori hanno premiato l’impegno e i valori dei Riformatori».

«Un risultato importante, che premia tutti coloro che credono nella forza dei Riformatori, a partire dai candidati, che hanno lavorato con grande impegno in ogni territorio di competenza e si sono distinti per serietà, onestà, partecipazione attiva.»

È il commento a caldo del coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, Pietrino Fois, che evidenzia la portata delle elezioni amministrative per i Riformatori.

«Oggi – aggiunge Pietrino Fois – raccogliamo i frutti di un lavoro importantissimo. Presenti in ogni Comune al voto, ci siamo presentati con un programma elettorale calibrato sulle esigenze reali dei territori, portando soluzioni a problemi cronici. A Cagliari abbiamo raggiunto un risultato eccezionale, così ad Alghero e in molti altri Comuni della Sardegna. Ma non è tutto: i Riformatori hanno raggiunto risultati ottimi e sono stati trainanti anche nei Comuni dove non ha vinto il candidato appoggiato dalla coalizione. Credo che questo sia un segnale importantissimo, che ci spinge fin da ora a fare sempre meglio e a continuare ad agire con passione e determinazione. Senza mai perdere di vista l’obiettivo, il bene della nostra Isola – conclude Pietrino Fois -, da perseguire ogni giorno nel rispetto delle peculiarità di ogni singolo territorio.»

