Si terrà venerdì 14 giugno, presso la sala riunioni del Consorzio universitario nuorese, la presentazione delle attività del Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli.

Si terrà venerdì 14 giugno, alle ore 11,30, presso la sala riunioni del Consorzio universitario nuorese in via Salaris n° 18, 4° piano, a Nuoro, la presentazione delle attività del Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli.

Tra le principali finalità del Centro Studi – che si muove nell’ottica dell’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente, la solidarietà e la non discriminazione – rientrano: la promozione dei valori dello Stato di Diritto e della legalità; la diffusione di una cultura della cittadinanza europea attiva; l’istituzione di percorsi di formazione e apprendimento professionalizzante in forma laboratoriale (teorico-applicativa), rivolti prioritariamente ai giovani; la formazione di specifiche figure professionali coerenti con i processi in atto di globalizzazione dei fenomeni: operatori giuridico-sociali dell’integrazione, negoziatori dello sviluppo sostenibile, della cooperazione e della coesione; la promozione di un processo di diffusione del sapere dei diritti umani (human rights mainstreaming) all’interno del sistema universitario e del sistema scolastico nazionale nonché, più in generale, la promozione di attività di informazione, educazione e formazione sui diritti umani universalmente riconosciuti nell’ottica della loro interdipendenza e indivisibilità; la promozione di ricerche e pubblicazioni interdisciplinari nel campo dei diritti della persona e dei popoli, della pace e della sicurezza umana, della democrazia e del buon governo, avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni internazionali quali in particolare l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l’Unesco, il Consiglio d’Europa, l’Unione Europa. Fra le attività formative il Centro si propone di organizzare: Spring o Summer Schools; laboratori di apprendimento; viaggi di istruzione; convegni seminari workshop e tavole rotonde; report annuali sullo stato dei diritti umani; incontri/giornate di studio/ seminari con istituzioni europee e/o organismi dell’Unione Europea.

Parteciperanno alla conferenza stampa del Centro Studi, istituito nel mese di gennaio scorso, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il commissario UniNuoro dott. Fabrizio Mureddu, il presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo prof. Pier Virgilio Dastoli, nella sua qualità di presidente onorario del Centro Studi e la prof.ssa Gabriella Ferranti, presidente del Comitato Tecnico-scientifico del Centro.

