Sit-in di associazioni e comitati mercoledì mattina, in piazza del Carmine, a Cagliari, in concomitanza con l’udienza del TAR Sardegna sul ricorso contro l’ampliamento della RWM a Iglesias.

In concomitanza con l’udienza del TAR Sardegna in programma domani 19 giugno, a partire dalle ore 9.30, in piazza del Carmine a Cagliari, le associazioni, i comitati e i cittadini che hanno presentato e sostenuto il ricorso davanti al TAR contro la RWM Italia spa terranno un sit-in per manifestare l’attenzione e l’opposizione della comunità sarda verso la fabbrica.

I giudici del TAR Sardegna sono chiamati a pronunciarsi sul corposo ricorso presentato contro: 1) alcune delle numerose autorizzazioni rilasciate dal comune di Iglesias alla RWM Italia spa per l’ampliamento dell’impianto di produzione di bombe ed esplosivi; 2) la delibera della Giunta Regionale del gennaio scorso che ha negato l’assoggettabilità a VIA del Campo Prove R140; 3) il parere paesaggistico favorevole rilasciato dal competente ufficio regionale per il paesaggio; 4) l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla provincia Sud Sardegna e 5) il mancato adeguamento del Piano per le Emergenze Esterne, scaduto da oltre 4 anni e mai rinnovato.

L’udienza di mercoledì 19 giugno dovrebbe rappresentare la fase finale del procedimento segnato dalle numerose memorie, contro deduzioni e relazioni presentate in questi mesi dallo studio degli avvocati Pubusa e dalle avvocature dello Stato e della Regione, dai legali di Comune ed RWM.

