Sono quattro gli incendi che oggi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio coordinati dal Corpo forestale.

L’incendio ha percorso circa 1 ha di macchia bassa a ridosso del villaggio di Turas, senza conseguenze per i residenti. Le operazioni di spegnimento con i mezzi aerei si sono concluse alle ore 19.10, sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica a terra.

Live Translation

Contatore Visite 3318 Oggi:

Oggi: 4047 Ieri:

Ieri: 31411 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 46 Utenti attualmente in linea: