Benetutti è una delle due uniche municipalità sarde (l’altra è il comune di Berchidda) titolari della concessione della rete di distribuzione dell’energia elettrica con una propria azienda elettrica: l’Azienda Elettrica Comunale di Benetutti, che conta circa 1200 clienti finali. Il comune possiede per questo le condizioni ideali per una gestione innovativa della rete elettrica e lo studio che sarà presentato è incentrato sulla proposta di realizzazione di una smart grid.

Venerdì 21 giugno il comune di Benetutti presenterà lo studio preliminare per lo sviluppo della smart grid in ambito comunale, realizzato con la collaborazione della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche e dell’Università di Cagliari.

