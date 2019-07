Ancora una giornata molto impegnativa per uomini e mezzi chiamati a fronteggiare l’emergenza incendi in Sardegna. Ne sono stati segnalati 24, 6 dei quali hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale.

Ad Ovodda, in località Govolo, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Tonara, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA e dal personale FoReSTAS dei cantieri di Tonara-Mugianeddu e Tonara-Uatzo. L’incendio ha interessato un pascolo alberato a nord del paese. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni per fine intervento alle ore 14.15.

A Villasor, in località Bau Giobieni, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale del nucleo GAUF di Cagliari, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA e dal personale volontario delle associazioni ORSA Assemini e ORSA Santa Lucia Monastir. L’incendio ha interessato un canneto sull’alveo del Flumini Mannu, nei pressi dell’ex zuccherificio. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni per fine intervento alle ore 16.35.

A Musei, in località Guardia su Lillu, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Siliqua, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA e dal personale volontario delle associazioni Soccorso Iglesias, AVM Musei, GEV Villamassargia e ADAVD Domusnovas. L’incendio ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni per fine intervento alle ore 17.24.

A Pabillonis, in località Is Argiolas, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Guspini, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere di Guspini e dai volontari della Protezione civile di Pabillonis. L’incendio ha interessato aree agricole a sud del paese. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni per fine intervento alle ore 18.00.

A Villa San Pietro, in località Podere San Rocco, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Pula, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere Pula-Arcu is Molas e dai Barracelli di Villa San Pietro. L’incendio ha interessato aree agricole in periferia dell’abitato, pressi campo sportivo. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni per fine intervento alle ore 18.20.

A San Gavino Monreale, in località Riu Piscina Linu, in periferia dell’abitato, infine, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Fenosu. Il mezzo aereo è stato dirottato sul fuoco dall’intervento su Pabillonis chiuso alle 17.56. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sanluri, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, dal nucleo GAUF di Cagliari e dal personale volontario delle associazioni Euro 2001 di San Gavino Monreale e LI.V.A.S di Gonnosfanadiga. L’incendio ha interessato stoppie e incolti nei pressi della fonderia. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni per fine intervento alle ore 18.30.

