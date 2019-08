Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta codice giallo per piogge e temporali, valido per l’intera giornata di domani, 28 agosto.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha diffuso un avviso di criticità ordinaria per il rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali ed un avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge e temporali, valido dalle 6.00 alle 23.59 di domani 28 agosto. Si tratta di un avviso di allerta codice giallo per i bacini Campidano, Iglesiente, Logudoro, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso.

Dalla mattinata di domani e per le successive 18 ore si prevedono precipitazioni moderate diffuse su tutta l’Isola, anche a carattere di rovescio o temporale sparso; sulla Sardegna occidentale i cumulati potranno essere localmente elevati e saranno possibili temporali forti isolati con associate raffiche di vento e fenomeni grandinigeni.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments