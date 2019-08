L’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha stanziato nuove risorse per la sicurezza della balneazione nei litorali della Sardegna.

Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, comunicando lo stanziamento di ulteriori risorse per 242mila euro, oltre ad un milione di euro già stanziato a maggio, per garantire la copertura delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali. Dopo la riapertura dei termini, sono state accolte le domande dei comuni di Posada, Sassari, Maracalagonis e Cardedu, che riceveranno un finanziamento di 46.149 euro, mentre ad altri 57 comuni è stata assegnata un’integrazione di ulteriori 195.877 euro.

