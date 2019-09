A Carbonia è stato ripristinato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.

A Carbonia è nuovamente attivo il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti di tipo materassi, divani, poltrone e similari. Le attività erano state temporaneamente sospese la scorsa settimana per ragioni di natura tecnica dovute al blocco dei conferimenti nelle piattaforme di destinazione. Sarà possibile, come di consueto, usufruire di questa attività attraverso le prenotazioni al numero verde 800.591.387 o conferendo direttamente i rifiuti presso il Centro di Raccolta. Tuttavia , si segnala che nei primi giorni di ripresa del servizio potrebbero verificarsi ulteriori disagi per via degli accumuli di rifiuti ingombranti precedentemente formatisi. Per maggiori informazioni è possibile consultare anche il sito Internet della società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, la De Vizia .