Venerdì 6 settembre la sala consiliare del comune di Calasetta ospiterà la conferenza “Quale ASL per quale Provincia nel riordino del Servizio Sanitario Regionale”.

Venerdì 6 settembre, alle 17.30, la sala consiliare del comune di Calasetta ospiterà la conferenza “Quale ASL per quale Provincia nel riordino del Servizio Sanitario Regionale”, organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Sono stati invitati i sindaci dei Comuni del Sulcis Iglesiente, il commissario della provincia del Sud Sardegna, i dirigenti dell’ATS Sardegna e della ASSL Carbonia, l’assessorato della Sanità, la commissione Sanità del Consiglio regionale, i presidenti degli Ordini dei Medici e degli Infermieri, consiglieri regionali.

«E’ utile ragionare sulla prospettiva della sanità nei nostri territori e nei nostri presidi ospedalieri, nel pubblico e nel privato, per la domanda di cura e diagnosi, per le risposte che ne devono conseguire dal management e dai professionisti sanitari tecnici e amministrativi, per l’autonomia e la responsabilità degli attori della salute del Sulcis Iglesiente a non essere marginalizzati ad un ruolo di comprimari dell’area metropolitana cagliaritana – spiega Graziano Lebiu, presidente dell’OPI -. Per la pregnanza di tali scelte in divenire per le ricadute sui diritti dei cittadini e delle comunità civiche del Sulcis Iglesiente e che conseguono da scelte politiche e da un assetto organizzativo sanitario piuttosto che da altri, confidiamo nella vostra fattiva partecipazione e di un positivo cenno di riscontro per la migliore organizzazione della conferenza.»

