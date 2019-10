E’ stata completata, a Portoscuso, la riparazione della condotta idrica di via Giulio Cesare ed è stata disposta la chiusura notturna dell’erogazione dalle 21.00 alle 6.00 di domattina.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno concluso la riparazione della condotta in via Giulio Cesare interessata questa mattina un guasto improvviso. La rottura della tubatura, individuata in un tratto del diametro di 200 millimetri, aveva causato l’interruzione dell’erogazione nel centro abitato. Sono ora in corso le manovre in rete per ripristinare il servizio. Sarà, però, necessaria una chiusura notturna dell’erogazione dalle 21.00 di stasera sino alle 6.00 di domani mattina, per ricostituire i livelli nei serbatoi indispensabili per ridare pressione a tutta la rete idrica.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

