Il presidente del Consiglio regionale esprime solidarietà ai leader catalani condannati.

Solidarietà al popolo catalano è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, che ha appreso con preoccupazione la notizia delle condanne, con l’accusa di sedizione, di alcuni esponenti del movimento indipendentista, in gran parte già membri del Governo e del Parlamento catalano.

«La volontà di autodeterminazione di un popolo – scrive in una nota Michele Pais – non deve mai essere messa in discussione. Le condanne decise dal Tribunale supremo spagnolo, seppure ineccepibili dal punto di vista normativo, comprimono in maniera incisiva i principi democratici su cui si deve basare la pacifica convivenza tra i popoli.»

Attendendo con fiducia la decisione del Tribunale europeo dei diritti umani di Strasburgo, il presidente del Consiglio regionale esprime vicinanza ai fratelli catalani a cui la Sardegna è da sempre legata da un vincolo di amicizia indissolubile.

Il Consiglio regionale della Sardegna, nella scorsa legislatura il 25 ottobre 2017, aveva approvato un ordine del giorno in cui auspicava l’immediata scarcerazione di coloro che erano stati sottoposti a misure di privazione della libertà personale in seguito alla consultazione referendaria che chiedeva l’indipendenza dello Stato catalano e in cui esprimeva solidarietà alla Catalogna.

