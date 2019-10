La Dinamo Banco di Sardegna alle 20.30 sarà in campo al PalaSerradimigni, contro il Filou Oostende, per la terza giornata della Basketball Champions League. Gli avversari sono la formazione belga del Filou Oostende, che arrivano in Sardegna dopo la vittoria casalinga contro Holon.

Coach Gianmarco Pozzecco, alla vigilia, ha sottolineato in conferenza stampa come in coppa sia fondamentale «non fare passi falsi in casa, perché bisogna vincere in trasferta dove è più difficile perché i viaggi sono più dispendiosi. A Cantù abbiamo mostrato una chiara identità e chiederò ai miei ragazzi di avere consapevolezza nei loro mezzi e proseguire su questa strada di crescita».

La Dinamo Banco di Sardegna ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Basketball Champions League, dopo aver perso cinque delle sei precedenti. Nelle due sfide disputate, una vinta e una persa, Oostende ha sempre chiuso con un margine in doppia cifra: precedentemente è successo solo due volte nei precedenti 12 match della competizione.

