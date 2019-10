Nel primo pomeriggio di oggi il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, col. Cesario Totaro, ha ricevuto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

Nel corso dell’incontro istituzionale, è stata posta l’attenzione sui principali temi della sicurezza del capoluogo e della Città Metropolitana di Cagliari, con particolare riferimento alle strategie d’azione da adottare per far fronte alle esigenze di sicurezza delle diverse aree urbane, specialmente quelle dove emergono particolari criticità.

Lo scopo è anche quello di rendere più efficaci gli sforzi dei relativi strumenti operativi che all’occorrenza possono, con servizi congiunti, essere l’uno di sostegno all’altro, in ragione delle specifiche responsabilità e competenze, come è avvenuto anche nei giorni scorsi nel quartiere Marina.

