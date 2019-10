Sarà Bonorva la prossima tappa della missione nei territori dell’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, lunedì 14 ottobre.

Sarà Bonorva la prossima tappa della missione nei territori dell’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino: lunedì a Bonorva, alle ore 15.00, è previsto un confronto con i sindaci del Meilogu-Villanova, con la partecipazione dei consiglieri regionali eletti nel territorio.

«Partiamo da una fase di ascolto dei primi cittadini, che vivono a stretto contatto con la comunità, sia per accelerare la programmazione 2013-2020, superando le criticità riscontrate, sia per condividere in anticipo le scelte relative alla prossima programmazione. Abbiamo deciso – ha detto l’assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino – di incontrare i territori, toccare con mano le questioni più sentite dalla collettività, individuare e condividere soluzioni e modalità operative compatibili con la vita delle famiglie, delle imprese, dei Comuni. Tappa dopo tappa andremo in tutte le aree della Sardegna coinvolgendo i rappresentanti istituzionali in tutte le fasi di un percorso che deve vedere tutti partecipi di un cammino comune, che sviluppi le potenzialità di ciascun territorio. Vogliamo una Sardegna – ha concluso l’assessore regionale della Programmazione – che sia in grado di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, un sistema che contribuisca a superare le storiche criticità e che ci permetta di affacciarci realmente a competere con le altre realtà nazionali e internazionali.»

