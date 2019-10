Serri è il settimo Comune che entra a “far parte della famiglia” di “Sa die de is saboris antigus in is bias de su trigu”, giunta quest’anno alla sua settima edizione. Si parte con il primo appuntamento il 3 novembre con Gergei, segue Selegas il 10 novembre, Siurgus il 17, Serri il 24, Suelli il 1 dicembre, Guasila l’8 dicembre e chiude Nurri il 22 dicembre.

La manifestazione nasce come evento enogastronomico per promuovere i prodotti tipici e per far conoscere le piccole realtà dei paesi dell’isola.

Per presentare il programma della manifestazione è convocata una conferenza stampa che si terrà martedì 29 ottobre 2019, alle 10.30, nella sala al sesto piano dell’assessorato regionale del Turismo, in viale Trieste 105, a Cagliari.

Saranno presenti i sette sindaci dei paesi coinvolti nella manifestazione e l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa.

