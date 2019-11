Anche il comune di Sant’Anna Arresi aderisce (per la prima volta) al progetto “Promemoria Auschwitz”, indetto dall’associazione ARCI Sardegna.

L’obiettivo generale di “Promemoria Auschwitz” è di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza.

È uno spazio in cui i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi ed approfondire tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti cominciano a scomparire.

La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia. I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui è dedicata un’intera giornata.

“Promemoria Auschwitz” si configura come un’esperienza molto forte, che coinvolge i giovani partecipanti in riflessioni profonde che si pongono l’ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione attiva e una conoscenza che, partendo dalle tragiche vicende storiche della seconda guerra mondiale, arrivi ad analizzare in modo critico e costruttivo il presente che li circonda.

Saranno ammessi a partecipare al progetto due giovani residenti nel comune di Sant’Anna Arresi, di età compresa tra i 18 e 25 anni.

Gli interessati dovranno compilare, esclusivamente on-line, la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 6 dicembre 2019.

