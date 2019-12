Venerdì 6 dicembre, presso la Fondazione di Sardegna, a Cagliari, si terrà un convegno sulla ricerca per le patologie tumorali pediatriche.

Il 6 dicembre, dalle ore 11.00 alle 13.00 circa, presso la Fondazione di Sardegna, in via Salvatore d’Aorta, Cagliari, si terrà un un convegno sulla ricerca per le patologie tumorali pediatriche. Interverranno le dottoresse Stefania Fochesato e Lara Mussolin, della Città della Speranza di Padova, e il generale dei carabinieri, ora in pensione, Carmine Adinolfi, già comandante della Legione Sardegna, sostenitore della predetta Onlus.

Si parlerà delle iniziative sviluppate negli ultimi anni per combattere le malattie più gravi che, purtroppo, colpiscono tantissimi bambini.

La Città della Speranza, fondata nel 1994, oggi impegna circa 300 ricercatori nello studio della delicata materia ed è in contatto con diverse realtà oncologiche del nostro Paese per sviluppare insieme terapie adeguate per migliorare la cura dei tumori.

La finalità è restituire il sorriso a tanti piccoli che soffrono e che aspettano da tutti noi un aiuto. Allo scopo sarà presentato un calendario per bambini, realizzato dal generale Adinolfi e dal bravissimo disegnatore Antonio Mariella, appuntato dell’Arma in servizio in Puglia, donato alla Città della Speranza per finanziare la ricerca.

L’incontro, aperto alla cittadinanza e alle scuole, con accesso libero, vedrà la partecipazione della banda della gloriosa Brigata Sassari, diretta dal maestro Andrea Atzeni, per un breve concerto dedicato ai bambini quale significativo gesto di attenzione ad una problematica così rilevante per tutti.

