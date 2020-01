Seneghe ospiterà sabato 11 gennaio un seminario su versi scritti e orali in lingua sarda e la polifonia, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

A Seneghe ha sede la Domo de sa poesia , nata per la la tutela e promozione della poesia sarda in tutte le sue espressioni. La domo di Bitti ospita invece il rinnovato Museo Multimediale sul canto a tenore (che sarà presentata durante una conferenza stampa – da convocare – a Cagliari il 10 gennaio 2020).

Il seminario, organizzato dall’associazione culturale Perda Sonadora , nasce come attività congiunta tra le Domos de sa Cultura di Seneghe e di Bitti , entrambe nate grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (bando Domos de sa cultura, sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna POR FESR 2014-2020 Azione: 3.3.2.).

Un patrimonio dell’Umanità, certificato dall’Unesco. Un patrimonio immateriale, ma non per questo meno importante o sentito dalle comunità. Si parlerà di questo l’ 11 gennaio a Seneghe a Sa domo de sa Poesia : ovvero del rapporto che intercorre tra la poesia scritta e orale in lingua sarda e la tradizionale polifonia della Sardegna, riconosciuta appunto nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità dell’Unesco.

Live Translation

Contatore Visite 4035 Oggi:

Oggi: 3333 Ieri:

Ieri: 30283 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 63 Utenti attualmente in linea: