Mercoledì 19 febbraio, i tecnici di Abbanoa effettueranno alcuni interventi nelle reti idriche di Carbonia e San Giovanni Suergiu

Domani, mercoledì 19 febbraio 2020, i tecnici di Abbanoa effettueranno alcuni importanti interventi nelle reti idriche di Carbonia e San Giovanni Suergiu.

Carbonia. Saranno operativi due cantieri in via Logudoro e in via Ospedale dove saranno installate delle nuove valvole di sezionamento delle reti idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori dalle 8.30 alle 16.30 sarà necessario sospendere l’erogazione nella zona di Costa Medau Becciu, a Campo Frassolis, Is Cadonis, via Ospedale, via Logudoro (nel tratto compreso tra via Dalmazia e via Costa Medau Becciu) e in via Dalmazia nel tratto compreso tra via Logudoro e via Ospedale.

San Giovanni Suergiu. Sarà collegata la nuova rete idrica realizzata in località Is Loccis: duecento metri di nuove condotte al servizio della frazione che prendono il posto delle vecchie tubature soggette a continue perdite tanto da richiedere continui interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa. Per eseguire i collegamenti, sarà necessario sospendere l’erogazione dalle 8.30 alle 14.30, nelle località Is Loccis, Is Giordis e in via Is Sannas.

I tecnici saranno costantemente all’opera per limitare i disagi e procedere al ripristino della fornitura a lavori conclusi. I tempi di sospensione potrebbero essere minori qualora l’intervento dovesse terminare in anticipo. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

