Venerdì mattina, nella sala riunioni della Torre Civica, verrà presentato il “Carnevale di Carbonia 2020”

Domenica 23 febbraio, alle ore 15.00, a Carbonia, si svolgerà la tradizionale sfilata di Carnevale, caratterizzata dalla presenza di carri allegorici e gruppi mascherati. Un evento all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, capace di coinvolgere giovani e meno giovani. L’evento verrà presentato venerdì 21 febbraio, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella sala riunioni della Torre Civica, alla presenza del sindaco Paola Massidda, dell’assessore della Cultura Sabrina Sabiu, dei vertici della Pro Loco di Carbonia e di tutti i cittadini e gli operatori a vario titolo coinvolti nell’iniziativa.

«Sarà un evento all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, capace di coinvolgere giovani e meno giovani. In occasione del “Carnevale di Carbonia”, la nostra città sarà un tripudio di colori, suoni, folklore e animazione», ha commentato il sindaco Paola Massidda.

Saranno complessivamente 18 i carri e i gruppi a piedi protagonisti della sfilata, con partecipazioni da Carbonia, dai paesi del territorio e anche da località più lontane come Ussana, Villanovaforru e Quartu Sant’Elena.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia, prenderà il via con il raduno dei carri e dei gruppi a piedi, alle ore 15.00, in piazza Ciusa. La partenza è prevista per le ore 15.30. Il percorso della sfilata si snoderà lungo le seguenti strade cittadine: via Marche, via Cagliari, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno e con arrivo in piazza Roma, dove alle ore 18.00, si svolgeranno le premiazioni e l’assegnazione del trofeo Crabò.

L’evento sarà contraddistinto per le numerose iniziative di intrattenimento, sia per grandi che per i piccini, a cura di Davide Musu. Musica, balli, truccabimbi e divertimento faranno da cornice a un evento imperdibile e con tanti premi in palio:

• 1° premio assoluto al miglior gruppo con carro allegorico: 1.500 euro;

• 1° premio assoluto al miglior gruppo a piedi: 600 euro;

• 1° premio assoluto al miglior gruppo rappresentante una scuola: 600 euro;

• 1° premio assoluto al miglior gruppo di bikers: 500 euro;

• Premio di consolazione di 100 euro per tutti i gruppi partecipanti non vincitori.

Il “Carnevale di Carbonia 2020” vedrà anche la collaborazione delle strutture ricettive della città e della Cooperativa Sistema Museo (soggetto gestore del Sistema museale locale): per l’intera giornata di domenica 23 Febbraio è previsto l’ingresso con biglietto a prezzo ridotto in tutti i musei cittadini.