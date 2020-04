Un ordine del giorno dell’on. Nardo Marino (M5S) sollecita misure immediate per tutelare i cittadini delle Isole minori

Il deputato del M5S Nardo Marino ha presentato un ordine del giorno che impegna la Camera ad adottare immediate misure necessarie per tutelare i cittadini che risiedono nelle Isole minori, nell’ambito delle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

«Nella Regione Sardegna e nello specifico nord dell’Isola, dove il fenomeno della diffusione del virus Covid-19 ha avuto una diffusione allarmante, la rapidità d’intervento per scongiurare il peggioramento del quadro clinico dei pazienti è di fondamentale importanza – spiega Nardo Marino -; la crescente diffusione del virus Covid-19 nelle Regioni insulari e il rischio che lo stesso virus si diffonda nelle isole minori che a causa dei tagli alla sanità si trovano prive delle tutele sanitarie garantite invece sul restante territorio nazionale, rischia di aumentare i disagi di aree già in forte crisi socio-economica.»

«Alcune isole minori come quella di La Maddalena, oggetto della recente circolare dell’Ats che ha depotenziato l’ospedale Paolo Merlo da “Emergenza- urgenza” a “Punto di primo intervento” sono a tutt’oggi prive di un pronto soccorso, di ambulanze medicalizzate e di un servizio di elisoccorso stabile ed immediato che le colleghi con la struttura sanitaria avanzata più vicina in tempi non solo rapidi ma utili – aggiunge il deputato del M5S -. Il declassamento comporta l’impossibilità di trattare, laddove si verificasse, un caso Covid-19 con la rapidità d’intervento che in taluni casi si è dimostrata salvifica per la vita dei pazienti affetti da Covid-19. L’istituto superiore di Sanità ha chiarito come la riduzione della mobilità dei cittadini sia fondamentale per il contenimento della diffusione del virus, ma se dobbiamo limitare gli spostamenti lo dobbiamo fare anche per quelli da e per le isole minori garantendo però la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l’erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati; garantendo la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto.»

«Tenuto conto che la gestione della sanità è di competenza regionale, il dover garantire il diritto alla salute in maniera eguale in tutto il territorio, comprese le Isole minori, compete allo Stato – conclude Nardo Marino -, l’ordine del giorno impegna il Governo, nell’ambito dell’adozione delle misure urgenti indicate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, a disporre l’applicazione immediata delle misure necessarie per tutelare i cittadini che risiedono nelle Isole minori.»

