Prosegue il dialogo tra la II Commissione consiliare del comune di Carbonia ed il direttivo del Comitato di quartiere di Serbariu

Proseguono i sopralluoghi della seconda Commissione consiliare del comune di Carbonia con la partecipazione del Direttivo del Comitato di quartiere di Serbariu. Ieri il Direttivo ha accompagnato i membri della Commissione in un sopralluogo nella frazione di Medadeddu. Tante le criticità che insistono nella frazione; in particolare si è evidenziata in alcuni casi la mancanza totale o parziale dei servizi urbani minimi quali manto stradale ed illuminazione.

La frazione di Medadeddu è da tempo interessata da un forte traffico proveniente da e per la strada provinciale, causa di usura degli asfalti, nonché di una sensazione di pericolo generale percepita dai residenti, derivata dal traffico che, soprattutto, nelle ore di punta, si snoda nelle strette stradine.

«Già dallo scorso mese di ottobre, durante la partecipata assemblea plenaria del Comitato di Quartiere di Serbariu tenutasi alla presenza di sindaco e vicesindaco – si legge in una nota del direttivo del Comitato di quartiere – avevamo chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale affinché provvedesse alla messa in posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale, con limiti di velocità ridotti e dissuasori, ma nulla è stato fatto.»

A tutt’oggi, a Medadeddu esiste un’unica strada d’ingresso e di uscita, mentre sono presenti più strade sterrate che, già usate in un passato recente anche dai mezzi comunali, con un serio piano di riordino viario, permetterebbero di smistare il traffico su più direzioni, alleggerendo quello della strada principale.

Tra le problematiche segnalate, vi è quella del ponte sul Rio Santu Milanu, la cui ben nota pericolosità è accentuata dal progressivo arrugginimento del parapetto che risulta in più punti non fissato alla muratura, la mancanza di panchina pensilina e cartellonistica nella fermata del bus, nonché quella della lottizzazione di via Vasco Da Gama dove diverse decine di famiglie vivono senza illuminazione pubblica, con marciapiedi invasi da rovi e con fogne che di sovente si mischiano alle acque piovane per poi traboccare, creando una situazione sanitaria precaria.

Il direttivo del Comitato di quartiere di Serbariu ha quindi colto l’occasione del sopralluogo della seconda Commissione consiliare per chiedere che le richieste venissero riportate nel verbale della riunione di Commissione, affinché, un domani, nessuno possa dire di non essere a conoscenza dei problemi che i cittadini della frazione di Medadeddu chiedono a gran voce che vengano risolti.

La Commissione ed il Direttivo si sono ripromessi di incontrarsi prossimamente per un nuovo sopralluogo nella frazione di Sirri, da tenersi in data da stabilirsi in tempi rapidi.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments