Il prefetto di Cagliari, Bruno Corda, stamane ha incontrato la RSU e le OO.SS. sulla vertenza Rwm.

«Le OO.SS. e la RSU, dopo aver ringraziato il prefetto per la celerità con cui ha convocato l’incontro e la grande sensibilità che da sempre mostra sulle tematiche del Lavoro, hanno rappresentato la difficile situazione che si sta creando a seguito della comunicazione della Società Rwm Italia Spa di attivare la Cassa Integrazione per tutti i Lavoratori e di non rinnovare il contratto a 80 Lavoratori, a cui si aggiungono i 110 già espulsi dal lavoro a ottobre 2019 e tutti i Lavoratori dell’indotto – scrivono in una nota le segreterie territoriali Filctem-Cgil e Femca-Cisl e la RSU RWM Italia -. È forte la grande preoccupazione di tutti i lavoratori per il futuro della fabbrica, infatti è evidente che senza una inversione di tendenza nei prossimi mesi saremo qui a discutere di scenari ancora peggiori. Pur tutti rispettando la volontà Parlamentare della risoluzione che ha portato alla sospensione delle licenze di esportazione verso i Paesi Arabi, è stato ribadito che le professionalità e le esperienze maturate in Rwm permettono all’azienda di dare un eccellente contributo al sistema di Difesa sia dello Stato Italiano, sia degli stessi Paesi Europei.»

«Il Prefetto, già a conoscenza di tutta la situazione e della sua gravità, da parte sua ha garantito la massima attenzione e presenza contattando in primis le Istituzioni competenti, Ministeri e Assessorati, in modo da sensibilizzarli alla giusta attenzione per la situazione vertenziale in corso – concludono le segreterie territoriali Filctem-Cgil e Femca-Cisl e la RSU RWM Italia -. Per lunedì 27 luglio il sottosegretario della Difesa Giulio Calvisi ha convocato, presso la sede della Prefettura di Cagliari, l’incontro richiesto dalle OO.SS. e dalla RSU, mentre per martedì 28 luglio, in video conferenza, è già previsto l’incontro con gli assessori di Industria e Lavoro.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments