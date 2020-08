Mats Gustafsson dà forfait alla vigilia, cambia il programma della serata d’esordio del Festival Jazz, a Is Solinas il “solo” di Hamid Drake

«Attraverso una comunicazione via mail il musicista Mats Gustafsson ci ha comunicato, soltanto oggi, l’intenzione di non partecipare al Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz” visto l’aumento dei contagi da Covid-19 in Sardegna e le relative notizie pubblicate e divulgate dai media in proposito. A causa di questa decisione, oltremodo tardiva, non suffragata da alcun dato oggettivo, e considerato che i concerti e le manifestazioni non sono state bloccate né da Noi né tantomeno dalle Autorità governative, ci siamo trovati costretti ad annullare la serata del 31/08/2020 che proprio il sassofonista Gustafsson aveva come protagonista.»

L’associazione culturale Punta Giara ha annunciato questo pomeriggio con un post pubblicato nella pagina Facebook del Festival, l’annullamento del concerto inaugurale e, inoltre, «che il concerto gratuito di domani 31 agosto, alle 19.00, sulla spiaggia di Is Solinas, si terrà ugualmente ed avrà come protagonista il grande batterista Hamid Drake in “solo”».

«Dispiaciuti per quanto accaduto e per queste ingiustificate defezioni che l’Associazione si riserva di verificare nelle sedi opportune, comunichiamo che in ordine alla serata del 2 settembre, dove ovviamente Mats Gustaffsson non sarà presente – si legge ancora nel post -, il Direttivo dell’Associazione e la Direzione Artistica stanno elaborando, una modifica del programma nel pieno rispetto della linea artistica e del tema proposto per questa edizione che verrà comunicata quanto prima. A seguito dell’annullamento della data del 31 agosto sarà possibile chiedere ed ottenere il rimborso dei biglietti ed un ristoro parziale degli abbonamenti già acquistati.»