Directa Sport e Villacidrese Calcio insieme per la stagione 2020/2021

Directa Sport Live TV annuncia con soddisfazione di aver raggiunto un accordo di media partnership con la Villacidrese Calcio, compagine che milita nel campionato regionale di Promozione. Club ricco di tradizione (è tra i pochi, in Sardegna, ad aver calcato i campi del professionismo), la Villacidrese è ripartita da qualche anno con un nuovo progetto tecnico che mira a a riportare la cittadina medio-campidanese ai vertici del movimento sardo.

Nel totale rispetto delle linee guida federali in termini di comunicazione e diritti televisivi, Directa Sport seguirà domenica per domenica le gesta di Alessio Figos e compagni, regalando ai tifosi immagini, highlights e interviste delle gare che si disputeranno al ‘Comunale’. Non solo: il team della TV dello sport Sardo prenderà in carico anche l’ufficio stampa del club, in modo da aggiornare costantemente gli appassionati e i colleghi giornalisti su tutte le novità.

Directa Sport si conferma, dunque, la principale vetrina del calcio regionale, come confermato dai numeri di Bosa-Atletico Uri, trasmessa in differita la scorsa domenica: oltre 90mila persone raggiunte tra Prima Visione, highlights ed interviste. Un servizio gradito dagli appassionati e anche dai partner pubblicitari dei club, che – in tempi di porte chiuse – vedono nella comunicazione l’unico strumento possibile per ottenere visibilità.

«Con gli spalti interdetti ai tifosi – dice Matteo Marrocu, presidente della Villacidrese – i servizi di streaming diventano determinanti per dare ai nostri sponsor un ritorno d’immagine. Sono numerose le realtà imprenditoriali che hanno voluto sostenere la nostra ripartenza nonostante la difficile congiuntura economica, e noi ci sentiamo in dovere di ripagarli. Villacidro ha fame di calcio e saranno senz’altro numerosi i tifosi che, ogni domenica, consulteranno le pagine di Directa Sport per poterci stare vicini in tempo di distanziamento sociale. Siamo felici di questa partnership e ci auguriamo che possa portare reciproche soddisfazioni.»

«Il calcio sardo merità visibilità – afferma Mauro Farris, direttore responsabile di Directa Sport – tanto più in una situazione come quella attuale, con i club costretti a barcamenarsi per ottenere risorse nonostante le porte chiuse. Siamo felici di poter lavorare con un club blasonato come la Villacidrese, e metteremo a disposizione dei tifosi e dei partner pubblicitari le nostre risorse migliori.»

