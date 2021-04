Poste italiane: anche a Cagliari e nel Sud Sardegna, cittadini in sicurezza dentro e fuori l’ufficio postale

Anche nella città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna, Poste Italiane, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi della situazione sanitaria, ha incrementato le misure di contenimento del virus pensando anche a chi attende il proprio turno all’esterno dell’ufficio postale, secondo criteri che garantiscano il distanziamento, necessario a prevenire qualsiasi forma di contagio.

Poste Italiane, infatti, ha installato presso le aree esterne di pertinenza di 25 uffici postali del sud dell’isola una segnaletica orizzontale utile ad indicare alla clientela sia il percorso di accesso sia le distanze utili al mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Gli uffici di proprietà di Poste Italiane interessati nella città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna sono quelli di: Cagliari 15 (via Simeto), Quartu Sant’Elena centro (via Milano), Arbus, Barumini, Burcei, Carloforte, Cortoghiana, Domusdemaria, Fluminimaggiore, Giba, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Nuraminis, Pula, San Gavino Monreale, Santadi, Sarroch, Selargius, Senorbi, Serramanna, Serrenti, Teulada, Villamar e Villasor.

Questa ulteriore misura di sicurezza si aggiunge a quelle già attuate nei mesi scorsi all’interno degli uffici postali, quali l’accesso esclusivamente con mascherina protettiva e contingentato in base alle dimensioni della sala al pubblico; il mantenimento della distanza interpersonale, anche all’interno delle sedi, grazie all’installazione di apposita segnaletica orizzontale; il posizionamento di barriere protettive in plexiglass per dividere gli operatori e i clienti; accurate procedure di sanificazione delle sedi; il posizionamento di termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea. Inoltre, il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato sin dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19 di mascherine, guanti e gel disinfettante, ed è previsto che tutti i dipendenti che svolgono in modo prevalente la propria attività nella sale al pubblico siano dotati di mascherine FFP2.

Poste Italiane, costantemente attenta alle esigenze della clientela, coglie l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente nei casi di necessità e comunque sempre muniti di apposite dotazioni di protezione individuale.