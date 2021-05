“Sollevatemi”, Carbonia si mobilita per acquistare una sedia sollevatrice a Marcolino, affetto da tetraparesi

In tre giorni decine di persone, di Carbonia e non solo, si sono unite all’appello lanciato sulla piattaforma GoFundMe da Luca Secci per il fratello Marco.

«Ciao a tutti sono Marco, io non posso scrivere ma a questo ci pensa mio fratello. Ho 48 anni e ho la tetraparesi spastica, l’età mia e quella dei miei familiari avanza, facciamo fatica sia io che loro a sollevarmi da una seduta ad un’altra.»

«Il servizio sanitario – continua il testo della raccolta – ci mette a disposizione un sollevatore utile ma abbastanza ingombrante. Per questo vi chiedo se potete aiutarmi ad acquistare una sedia sollevatrice che ridurrebbe al minimo gli sforzi di tutti, e mi renderebbe un pochino più libero. Grazie a tutti, Marcolino.»

La campagna lanciata da Secci, grazie a oltre 500 condivisioni ha già abbondantemente superato i duemila euro fissati come obiettivo iniziale. La raccolta è raggiungibile al link

https://it.gf.me/v/c/gfm/ sollevatemi-acquisto-sedia- sollevatrice-marco