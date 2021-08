40 pellegrini/escursionisti, tra docenti ed ex studenti dell’Università “IUAV” di Venezia, stanno percorrendo il Cammino Minerario di Santa Barbara per rendere omaggio alla memoria del professor Virginio Bettini che per decenni ha insegnato a centinaia di studenti il valore del camminare lungo i cammini storici e religiosi dell’Europa.

Provenienti da Portoscuso, sono transitati ieri ad Iglesias guidati da Chiara Rosnati, per tanti anni collaboratrice del Prof. Bettini, per poi proseguire, anche in queste torride giornate, verso la miniera di Montevecchio, dopo aver ricevuto la timbratura della loro credenziale da parte della Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara presso il Pozzo Sella della miniera di Monteponi.