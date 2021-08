Ambiente: AICS, a Calasetta una Rifiuthlon con caccia alle microplastiche

La Commissione Nazionale Ambiente di AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) in collaborazione con l’Hotel Stella del Sud ed il Beach bar Cala Shardana di Calasetta e con il Windsurfing Club Sa Barra organizza una Rifiu-thlon a Spiaggia Grande (Calasetta) con caccia alla microplastica a premi, in programma lunedì 16 agosto a partire dalle 11.00. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di educazione ambientale che si rafforza durante la stagione estiva: si tratta di una serie di eventi a carattere educativo che coinvolgono cittadini e ospiti, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche di natura ambientale.

«Per questo è molto importante partecipare, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni – commenta Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS – come sempre tanto divertimento ma anche un momento esperienziale per i più piccoli… e non solo. Empowerment, accrescimento della coscienza critica, questo il nostro obiettivo, lo ribadiamo sempre. Una goccia dopo l’altra, con partners che ci credono e sostengono il progetto.»

Quest’anno anche la mobilità delle Rifiuthlon è a basso impatto ambientale, grazie alla Clio Ibrida fornita a corredo di questo progetto da RRG Italia. Spiegare l’ambiente inquinando poco, non è poco!

L’iniziativa prenderà il via alle 11.00, con ritrovo presso il beach bar Cala Shardana, la ‘gara’ poi si svolgerà sulla splendida Spiaggia Grande. L’organizzazione distribuirà delle pinze che consentono di raccogliere agevolmente cartacce e mozziconi senza l’utilizzo diretto delle mani. Insieme si batterà la spiaggia, raccogliendo i piccoli rifiuti in plastica definiti ‘microplastiche’.

«Non c’è più distinzione tra turismo ed ambiente – afferma Alessandro Congiu patron dell’Hotel Stella del Sud e del beach bar Cala Shardana – l’impresa turistica al passo con i tempi deve essere in armonia con l’ambiente e promuovere eventi di sensibilizzazione e formazione come la Rifiuthlon. Noi ci siamo sempre!»

«Portate i bambini! – commenta Andrea Nesi, responsabile ambiente di AICS – si uniranno al gruppo dei moschettieri dell’ambiente. Come sempre si tratterà di una gara di raccolta rifiuti a premi con “caccia al rifiuto killer” (microplastiche e simili) ed è possibile partecipare a qualsiasi età, singolarmente o in squadra nel rispetto del distanziamento previsto dalle norme anti covid. Le pinze le forniamo noi, vi aspettiamo con gli eco premi!».