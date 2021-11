“A un passo da un mondo migliore”. Al via la seconda campagna mondiale dei Testimoni di Geova dall’inizio della pandemia

Per tutto il mese di novembre anche in Sardegna migliaia di persone riceveranno un messaggio di incoraggiamento. Gli oltre 5,000 testimoni di Geova dell’isola prenderanno parte alla seconda campagna mondiale organizzata dall’inizio della pandemia per distribuire gratuitamente, e nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, il numero speciale della rivista La Torre di Guardia dal tema “A un passo da un mondo migliore”.

«Oggi siamo costantemente bombardati da brutte notizie, quindi abbiamo tutti più che mai bisogno di ricevere buone notizie – afferma Alessio Atzeni, portavoce locale dei testimoni di Geova -. Per molti la ‘fine del mondo’ di cui parla la Bibbia preannuncia una catastrofe mondiale. In realtà si rimane sorpresi quando si scopre che la ‘fine’ a cui fa riferimento la Bibbia è solo quella delle sofferenze e della violenza. La rivista che questo mese si sta distribuendo parla proprio di questo forte messaggio di speranza.»