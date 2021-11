Anche a Villaperuccio è stata celebrata la cerimonia di commemorazione dei caduti in guerra, con una Messa officiata alle 10.00 da don Maurizio Mirai, alla presenza degli alunni della scuola elementare, dei carabinieri, degli uomini del Corpo forestale, di rappresentanti dell’Esercito italiano, dell’associazione turistica Pro loco e dell’associazione AUSER. A termine della Messa, i presenti sono andati a deporre le corone di alloro nei rispettivi monumenti dedicati ai caduti, siti uno in piazza del Comune e l’altro nel cimitero. Quella odierna è stata la prima cerimonia pubblica per il neo sindaco Marcellino Piras.