Un annullo speciale per l’Inaugurazione Museo Internazionale dell’Arte Filatelica Infermieristica – Nursing Philately International Museum” domani a Villamassargia

In occasione dell’inaugurazione del Museo Internazionale dell’Arte Filatelica Infermieristica, Poste Italiane attiverà venerdì 12 novembre, un servizio postale temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Inaugurazione Museo Internazionale dell’Arte Filatelica Infermieristica – Nursing Philately International Museum”.

Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso il Museo Casa Fenu, in via Santa Maria 6, a Villamassargia, dalle ore 9.00 alle 13.00 (ingresso con accesso regolamentato), dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura.