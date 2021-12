A Iglesias un annullo filatelico in occasione della “Rassegna di storia mineraria”

In occasione della “Rassegna di Storia Mineraria”, Poste Italiane attiverà sabato 11 dicembre, un servizio postale temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Rassegna di Storia Mineraria – Da capi minatori a periti minerari, 150 anni di storia: 1871 – 2021”.

Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso il Museo dell’arte mineraria, via Roma 47, a Iglesias, dalle ore 9.00 alle 13.00 (ingresso con accesso regolamentato), dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Iglesias / Sportello filatelico Corso Colombo snc – 09016 Iglesias (SU) (tel. 0781 261731).