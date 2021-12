Carbonia e Monteponi si contenderanno domenica mattina, nella finalissima, la 58ª Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni

Carbonia e Monteponi si contenderanno domenica mattina, sul campo di via Giovanni Maria Angioy, a Carbonia, fischio d’inizio alle ore 10.00, la 58ª Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni. Le due squadre si sono qualificate superando con punteggi netti, rispettivamente, il Carbonia l’ASD Mineraria per 8 a 0; la Monteponi la Fermassenti, per 3 a 0.

Il Carbonia, la società che vanta il maggior numero di successi nella prestigiosa manifestazione riservata alla categoria allievi, è anche campione uscente, avendo superato due anni fa la Marco Cullurgioni Giba per 4 a 0. Lo scorso anno la Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni non è stata disputata a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

Foto di Fabio Murru