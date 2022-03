Giovanni Follesa a Iglesias per la FieraOFF

Sabato 19 marzo, a Iglesias, doppio appuntamento con l’autore Giovanni Follesa e la sua nuova pubblicazione “We are Family – storie di unioni civili in Sardegna” per Janus Editore.

Alle ore 17.00, dalle frequenze di Radio Arcobaleno, appuntamento con RadioFiera – in diretta radiofonica e web sui canali di Argonautilus.

Alle ore 18.00, in presenza presso Sede di Argonautilus (Piazza San Francesco, ex scuole maschili ultimo piano) e in diretta web sui Canali di Argonautilus.

In dialogo con l’autore: Francesca Spanu, co-direttrice artistica del Festival Letterario del Monreale.

“We are family” racconta la storia di dodici coppie che all’indomani dell’approvazione della legge hanno deciso di sposarsi. Testimonianze personali e intime del percorso familiare ed un approfondimento sulle dinamiche sociali nel nostro Paese.

L’evento, organizzato da Argonautilus, con il patrocinio del comune di Iglesias, in collaborazione con Argo Circolo Letterario, è parte della FieraOFF della Fiera del Libro di Argonautilus VII edizione 2022 (tema “La Meraviglia”) in programma dal 29 settembre al 4 ottobre prossimi.