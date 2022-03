Saranno inaugurate martedì 8 marzo le “panchine rosse” donate al comune di Sant’Antioco dai supermercati Conad

Saranno inaugurate martedì 8 marzo nella giornata simbolica dedicata alle donne, le “panchine rosse” donate al comune di Sant’Antioco dai supermercati Conad presenti in città: via Rinascita e Lungomare Cristoforo Colombo.

4 panchine in totale, due delle quali sono state posizionate nel Parco Giardino, mentre le restanti nella passeggiata del Lungomare Cristoforo Colombo. L’inaugurazione si svolgerà nel Parco giardino, martedì 8 marzo, alle 11.00, in una data simbolica, la “Festa della Donna”.

La panchina rossa è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza e, più in generale, è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne. Posizionata in una passeggiata o in un giardino pubblico mantiene viva una presenza. Le panchine, inoltre, sono dotate di una targhetta nella quale sono indicati i numeri telefonici da contattare nel caso fosse necessario denunciare una violenza subita.