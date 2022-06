Carbonia: Home Care Premium 2022, avviso pubblico per soggetti attuatori di prestazioni integrative

Il comune di Carbonia, Ente Capofila del PLUS – Distretto Socio Sanitario di Carbonia, in attuazione dell’accordo stipulato con l’INPS per la gestione coordinata ed integrata di interventi di assistenza domiciliare, intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati da accreditare per l’erogazione delle prestazioni integrative del progetto HCP, Home Care Premium 2022/2025, in favore degli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

L’obiettivo è l’istituzione di un elenco di soggetti che offrano prestazioni integrative alle persone fragili, a supporto delle difficoltà connesse alla non autosufficienza. Possono richiedere l’accreditamento coloro che siano in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni socioassistenziali e che siano regolarmente iscritti ai rispettivi albi e registri regionali di settore. Per i dettagli è possibile consultare la Home-page del sito istituzionale del Comune di Carbonia ( http://www.comune.carbonia. su.it ) oppure avvalersi del seguente link dove reperire l’avviso e la modulistica:

https://www.comune.carbonia. su.it/avvisi/avvisi-vari/item/ 4583-home-care-premium-2022- avviso-pubblico-per-soggetti- attuatori-di-prestazioni- integrative