L’azienda agroalimentare Bon’Ora è stata protagonista, con altre eccellenze del territorio, al Metropolitan Museum di New York

Un connubio perfetto per un territorio dalle mille e più risorse. Con questo spirito, grazie all’inizativa del GAL Sulcis Iglesiente e eel GAL Sinis, in occasione della presenza di uno dei Giganti di Mont’ Prama nella magica location del Metropolitan Museum a New York, l’azienda agroalimentare Bon’Ora, insieme ad altre eccellenze del territorio, ha partecipato a due eventi dedicati, il 5 e l’8 settembre, in altrettante location d’eccellenza,per la presentazione della migliore enogastronomia italiana.

«Una grande occasione di visibilità internazionale, utile per la promozione della nostra Sardegna e per dare lustro alla nostra Isola di Sant’Antioco e promuoverla a livello internazionale», spiega Ester Fadda, amministratrice della Bon’Ora Sardegna srl.

Tra i percorsi di valorizzazione e internazionalizzazione intrapresi dal GAL Sinis e dal GAL Sulcis Iglesiente, grazie al solido rapporto con la Fondazione Mont’ e Prama e agli accordi con ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e con l’assessorato regionale dell’Industria, giovando della grande visibilità della mostra sui Giganti in corso al Metropolitan Museum di New York, vengono promosse le eccellenze enogastronomiche dei due territori sul mercato americano.