Venerdì 20 ottobre, alle ore 18.00, a Iglesias, verrà inaugurata la mostra fotografica Opus Manus – Mani che Operano del fotografo Luca Mula

Venerdì 20 ottobre, alle ore 18.00, nella Galleria urbana di vico Meli (piazza Lamarmora), a Iglesias, verrà inaugurata la mostra fotografica Opus Manus – Mani che Operano del fotografo Luca Mula, organizzata dall’Associazione culturale NOA di Iglesias, in collaborazione con il comune di Iglesias, il patrocinio della ASL Sulcis Iglesiente e dell’Associazione Scientifica AICO (Associazione Infermieri Camera Operatoria).

L’esposizione propone numerose immagini colte durante interventi chirurgici effettuati all’interno delle moderne sale operatorie dell’ospedale CTO di Iglesias.

Lo sguardo del fotografo si fa portavoce di una prospettiva binaria. Il progetto artistico, realizzato nel corso degli ultimi due anni, disvela ai non addetti ai lavori i gesti tecnici dei professionisti e coglie frammenti di vita in ambientazioni più ampie ove sapere, concentrazione e fiducia hanno contraddistinto la storia e reputazione di quelle sale.

Arte e tecnica si fondono in questo spaccato che il progetto intende valorizzare e condividere con l’utenza e i visitatori al di fuori dell’ambiente d’origine. Una connessione voluta perseguire tramite l’ampia accessibilità degli ambienti scelti ad ospitarla, ovvero la galleria urbana in vico Meli (piazza Lamarmora), a Iglesias.

Sintonia e compattezza del gruppo di lavoro narrata dagli scatti è confermata dalla fattiva collaborazione dell’ASL Sulcis Iglesiente che, nelle persone della direttrice generale dott.ssa Giuliana Campus e dell’addetta stampa dott.ssa Laura Alberti, ha sposato l’iniziativa e supportato l’autore, strumentista di sala operatoria e fotografo con oltre quaranta mostre all’attivo in ambito regionale, consentendogli di mutuare la sua esperienza ed il suo sguardo privilegiato in preziosa testimonianza, progetto artistico e divulgativo.

Un brano di Michele Talana introduce alla mostra in cui la sala operatoria diviene quindi luogo in cui «entra con discrezione la fotografia, nelle stanze in cui l’animo si presenta fragile, affidato a una scienza che si impregna di arte e si lascia osservare senza scoprirsi troppo».

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, fino a domenica 29 ottobre 2023.