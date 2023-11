A breve il bando per l’assunzione a tempo determinato di sette lavoratori da impiegare nel cantiere boschivo di Sant’Antioco

Assunzione a tempo determinato di sette lavoratori da impiegare nel cantiere di Sant’Antioco per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. A breve l’Aspal pubblicherà il bando pubblico ma, sin da adesso, per gli aspiranti è consigliabile di munirsi della certificazione ISEE in corso di validità e di SPID o tessera sanitaria.

Il comune di Sant’Antioco ha richiesto all’Agenzia sarda Politiche attive del lavoro CPI di Carbonia, l’avviamento a selezione per:

6 operai comuni – Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde;

1 operaio qualificato – Operatore alla motosega.

La determinazione di approvazione dell’avviso e il relativo schema saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito di ASPAL https://agenziaregionaleperillavoro.regione.sardegna.it/ e dello stesso sarà data adeguata pubblicità sul sito del comune di Sant’Antioco https://comune.santantioco.su.it/

Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di selezione entro i termini che verranno indicati nei prossimi giorni, si invitano gli interessati a premunirsi:

della certificazione ISEE in corso di validità;