Grande successo delle iniziative comunicative legate alla raccolta differenziata a Iglesias

Da lunedì 20 novembre i cittadini del comune di Iglesias sono stati coinvolti in una serie di iniziative organizzate nell’ambito della campagna comunicativa “Proteggi l’Ambiente, fai la Raccolta Differenziata”, promossa dall’amministrazione comunale iglesiente in collaborazione con San Germano Spa – Gruppo Iren, società che gestisce la raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale.

La campagna ha previsto la realizzazione di alcuni momenti di animazione territoriale rivolti principalmente ai più giovani (in particolare studenti delle scuole dell’infanzia e delle elementari) che hanno avuto come tema le raccolte differenziate ma anche della riduzione dei rifiuti e la lotta al littering, ovvero l’abbandono di piccoli rifiuti nell’ambiente.

Inoltre, nella terza settimana di novembre si sono tenuti alcuni incontri in classe in alcuni istituti iglesienti che hanno previsto delle uscite didattiche e delle attività in aula: durante le attività in esterna gli studenti degli Istituti di Via Roma e di Nivola sono stati coinvolti in un’attività di plogging, ovvero la corsa raccogliendo rifiuti. Questo sport sta raccogliendo sempre più consensi in tutto il mondo perché coniuga attività sportiva e salvaguardia dell’ambiente: si può correre o camminare, piegare le gambe e raccogliere rifiuti. Un gesto rivoluzionario nella sua immediatezza e che può essere fatto nella pratica sportiva, nei momenti di svago, ma anche nella quotidianità (andando al lavoro, accompagnando i figli a scuola, andando a fare la spesa). L’abbinare un gesto sportivo a un gesto ecologico ha permesso di avvicinare due mondi fino a quel momento piuttosto impermeabili l’uno all’altro, sia perché lo sportivo-runner vede prima di tutto la competizione e dunque il raccogliere rifiuti significa fermarsi, rallentare, incidere negativamente sulla propria performance, dall’altro gli attivisti vedono nella competizione un inno alla crescita al voler andare sempre più veloce, approccio apparentemente antitetico alla filosofia ambientalista.

Proprio in queste giornate alcuni studenti delle scuole primarie di Iglesias si sono cimentati in questa nuova disciplina e nel corso delle attività sono stati registrati i seguenti risultati: 7,5 km percorsi, 24,96 kg di rifiuti raccolti così suddivisi, CO2 rimossa 42,2 kg.

1,66 kg di alluminio

3,5 kg di altri metalli

1,89 kg di carta

5,30 kg di vetro

3,6 kg di imballaggi in plastica

8,95 kg di secco

Le scuole dell’infanzia invece sono state coinvolte in una serie di iniziative, svolte in classe, proposte dal personale della cooperativa ERICA che, ormai da diversi anni, accompagna l’Amministrazione e la società Iren – San Germano nelle attività di sensibilizzazione sui servizi di igiene urbana.

Sono stati inoltre stampati circa 1200 adesivi e apposti sui cestini getta-carte per sensibilizzare i cittadini sul tema degli abbandoni. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, si è assistito sempre più frequentemente a casi di conferimenti errati di sacchi pieni di rifiuti nei cestini. Gli adesivi ricordano, infatti, che tale pratica è assolutamente vietata e che sono previste sanzioni molto elevate.

«La campagna si inserisce all’interno del percorso creato, con l’aiuto della ditta IREN San Germano, per incentivare la raccolta differenziata sul territorio comunale, contribuendo a mantenerlo pulito e in ordine – sottolinea l’assessore dell’Ambiente del comune di Iglesias, Francesco Melis -. Oltre ad incentivare la normale raccolta differenziata cittadina, è assolutamente corretto disincentivare anche l’abbandono dei rifiuti in ogni altro ambiente in particolare presso contenitori dedicati come i getta carte dedicati solamente ai mozziconi di sigaretta o ai piccoli rifiuti. Occorre altresì partire dai bambini e dagli studenti per aumentare la sensibilità degli adulti su temi così importanti e fondamentali come l’igiene urbana e il rispetto dell’ambiente.»