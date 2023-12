Giovedì 7 dicembre verrà inaugurato l’ufficio di prossimità di Sant’Antioco

Il comune di Sant’Antioco, in collaborazione con il comune di Calasetta, il Tribunale di Cagliari ed il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, inaugurerà l’Ufficio di prossimità di Sant’Antioco giovedì 7 dicembre, alle 12.30, presso la sede dell’ufficio, in via Risorgimento n. 37.

L’Ufficio di prossimità permetterà ai cittadini di ricevere informazioni e compiere operazioni nell’ambito della Volontaria Giurisdizione per le quali attualmente occorre recarsi presso gli uffici giudiziari ubicati nelle sedi dei Tribunali Ordinari della Sardegna.

Il progetto, in coerenza con le finalità perseguite dalla Regione Autonoma della Sardegna di ampliare l’offerta dei servizi, ha lo scopo di promuovere un servizio giustizia più vicino ai cittadini, in collaborazione con gli Enti locali e i tribunali.