Si è svolta il 25 e 26 novembre, nel parco “Martiri delle foibe”, la manifestazione “Alberi per il futuro”, organizzata dal gruppo del M5S di Carbonia

Si è svolta il 25 e 26 novembre, nel parco “Martiri delle foibe”, la manifestazione “Alberi per il futuro”, organizzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle di Carbonia e patrocinato dal comune di Carbonia. Sabato mattina 25, dalle 9.00, si sono svolti i sopralluoghi per individuare i punti di piantumazione e iniziare a scavare le prime buche. Domenica 26, invece, a partire dalle 8.00, sono stati piantati 40 alberi. Al termine, i volontari si sono recati a Cannas di Sotto per mettere a dimora 6 tra alberi e arbusti. E’ stato un prezioso momento di sensibilizzazione per far comprendere l’importanza degli alberi per la nostra vita.