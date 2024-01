A Iglesias stamane alcune centinaia di studenti dell’Istituto Asproni-Fermi hanno scioperato per una “scuola sicura”

A Iglesias stamane alcune centinaia di studenti dell’Istituto Asproni-Fermi hanno partecipato allo sciopero organizzato per rivendicare una “scuola sicura”. Le motivazioni che hanno portato gli studenti in piazza, con una partecipazione che non si ricorda da diverso tempo, sono le precarie condizioni della struttura, le infiltrazioni di pioggia negli anditi e sui personal computer nei laboratori, la presenza di muffa sulle pareti, l’inadeguatezza degli impianti di riscaldamento che rendono complicata la permanenza nelle classi.

Gli studenti si sono ritrovati in piazza delle Rimembranze alle 8.30, da dove è partito il corteo che ha raggiunto la piazza Municipio, accolto dall’assessore dell’Istruzione del comune di Iglesias, Vito Spiga. Il corteo ha poi fatto sosta in piazza Sella.