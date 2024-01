Dal 4 al 7 febbraio, quattro date per il nuovo appuntamento de La Grande Danza organizzata dal CeDAC Sardegna

Il gioco delle passioni nell’affascinante “Trittico” firmato da Adriano Bolognino, giovane ma già affermato coreografo (Premio Danza & Danza 2022), in cartellone domenica 4 febbraio, alle 20.30, al Teatro Bocheteatro di Nuoro, lunedì 5 febbraio, alle 21.00, al Teatro Centrale di Carbonia, martedì 6 febbraio, alle 21.00, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale e, infine, mercoledì 7 febbraio, alle 21.00, al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero, sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC Sardegna.

Sotto i riflettori Rosaria Di Maro, Roberta Fanzini e Noemi Caricchia che si alternano sul palco in “Come Neve”, un duo che si ispira alla quiete di un paesaggio avvolto in un candido manto e alla delicatezza dei costumi realizzati all’uncinetto per raccontare la sensazione del benessere fisico e spirituale, e “Gli Amanti”, ispirato al calco di Pompei, che simboleggia la forza di un amore capace di vincere la morte e poi l’assolo “Your body is a battleground” che trae spunto da un’immagine iconica di Barbara Kruger per una riflessione sui diritti e sulla libertà delle donne.

Uno spettacolo poetico e suggestivo che mette in risalto il talento e l’inventiva del giovane coreografo partenopeo, autore di creazioni per étoiles come Eleonora Abbagnato e Jacopo Tissi e per varie compagnie, tra cui MM Contemporary Dance e la Compagnia Opus Ballet e per la Biennale Danza, oltre a un nuovo lavoro per il Teatro dell’Opera di Roma e ZFIN / Compagnia Nazionale di Malta.