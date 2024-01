E’ negativo il giudizio delle segreterie FIM, FIOM e UILM al termine dell’incontro al MIMIT sulla vertenza Sider Alloys

E’ negativo il giudizio delle segreterie territoriali e nazionali FIM, FIOM e UILM, al termine dell’incontro svoltosi stamane al ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, sulla vertenza Sider Alloys (Ex Alcoa).

«Incontro negativo! La diminuzione della forza lavoro in stabilimento, il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, unite alla mancanza di un cronoprogramma, che faccia conoscere il piano di rilancio produttivo e occupazionale, sono gli elementi emersi nell’incontro tenuto in data odierna presso il MIMIT e che fanno emergere un parere assolutamente negativo nei confronti della Sider Alloys – si legge in una nota -. Allo stesso modo, si chiede una maggiore partecipazione della compartecipata pubblica “Invitalia”, e l’assessore dell’Industria, le quali hanno limitato le loro presenze a blande dichiarazioni, che fanno emergere la poca attenzione istituzionale sulle problematiche esistenti, che devono essere assolutamente chiarite nei prossimi tavoli riconvocati al MIMIT, per il 6 e 19 febbraio.»