Giovedì 1° febbraio, alla Fabbrica del Cinema, a Carbonia, Piera Levi Montalcini ricorderà la figura di Rita Levi Montalcini

Al fine di mettere in atto programmi educativi per scolpire nelle memorie delle generazioni future gli insegnamenti dell’Olocausto, per aiutare a prevenire gli atti di genocidio, la Lutec, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha organizzato per giovedì 1° febbraio, presso la Fabbrica del Cinema, un’importante iniziativa alla presenza di Piera Rita Levi Montalcini, nipote del premio Nobel Rita Levi Montalcini, intitolata “Il Giorno della Memoria: Piera Levi Montalcini ricorda Rita Levi Montalcini”.

L’evento prevede alle ore 11 un incontro con gli studenti delle scuole superiori, cui farà seguito alle ore 16.30 un incontro pubblico e poi la visita agli attigui locali del Museo del Carbone e del Museo Paleoambienti Sulcitani “E.A. Martel”.

L’obiettivo è ricordare Rita Levi Montalcini, figura straordinaria del XX secolo, neurobiologa, unica italiana a essere stata insignita del Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia (nel 1986), che dedicò interamente la sua vita alla ricerca e all’impegno sociale. Con l’emanazione delle leggi razziali nel 1938, mentre si stava specializzando in Psichiatria e Neurologia, non poté continuare i suoi studi nei laboratori universitari italiani e fu costretta a emigrare in Belgio per proseguire le sue ricerche.