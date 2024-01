Il nuovo bando REIS per l’annualità 2024, di imminente pubblicazione, sarà reso disponibile non appena la Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad approvare, in via definitiva, le linee guida regionali 2024/2026 recanti disposizioni di coordinamento con l’assegno di inclusione sociale. Lo rende noto il comune di Carbonia.