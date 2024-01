Si parlerà dei 367 milioni di euro del Just Transition Fund lunedì in un incontro nella Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema, a Carbonia

Si parlerà dei 367 milioni di euro che il Just Transition Fund-Piano Territoriale Sulcis Iglesiente ha messo a disposizione del mondo delle imprese del Sud Ovest della Sardegna nell’evento, pubblico e gratuito, aperto a imprenditori e cittadini, organizzato a Carbonia per lunedì 15 gennaio, dalle 16.00, nella Grande Miniera di Serbariu (Sala Fabio Masala Piazza Sergio Usai presso Fabbrica del Cinema) da Confartigianato Imprese Sud Sardegna, Coldiretti e Confapi Sardegna, dal titolo “Just Transition Fund – Il Nuovo programma europeo e le opportunità per le imprese del Sulcis Iglesiente: quali progetti”?

Il programma dell’iniziativa prevede, dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori, l’illustrazione dello strumento JFT-Piano Territoriale Sulcis Iglesiente a cura del Centro Regionale di Programmazione, soggetto deputato a strutturare i bandi di accesso alle risorse. Successivamente verrà dato spazio al dibattito e al confronto con i cittadini e le imprese presenti all’incontro.

Nell’area interessata, 23 comuni, si contano complessivamente 9.519 imprese, di cui circa 1.968 artigiane, il 20,7% della forza produttiva del territorio. Del totale delle attività fanno parte anche 2.500 realtà gestite da donne, nella quale operano 400 aziende artigiane. A Carbonia ci sono 2.020 imprese di cui 486 artigiane (24,1%), a Iglesias 1.870 di cui 381 artigiane (20,4%), a Sant’Antioco 842 di cui 167 artigiane (19,8%). Il più alto indice di artigianalità lo si trova a Gonnesa con il 25,7% (80 artigiane su 311 attività produttive).